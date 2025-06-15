經部：華為中芯等納實體清單 廠商出口前應申請許可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北15日電）去年傳出華為迂迴採購台積電晶片，引起各方關注經濟部會否將華為等中企納入實體清單。經濟部今天表示，近日已新增華為、中芯等涉及武擴活動等601個實體，若廠商欲出口給實體清單上的企業，應事前獲得許可才能憑證出口。

彭博（Bloomberg News）報導指出，台灣已將中國研發尖端人工智慧（AI）晶片技術的華為技術有限公司和中芯國際集成電路製造有限公司列入黑名單。

國際貿易署今天晚間發布新聞稿表示，近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國安考量，於6月10日發布，新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

經濟部籲請國內廠商，倘欲出口予台灣實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。此外，海關將協助執行邊境攔查，若有業者在未經許可擬出口實體名單的對象，海關將不予放行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證的義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。貿易署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。

貿易署表示，定期召開跨部會審查會議，依據貿易法第13條授權，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。相關更新作業主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有1萬844個實體與個人列入該名單。（編輯：林家嫻）1140615