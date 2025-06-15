彭博：台灣對華為和中芯國際實施技術出口管制

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（中央社台北15日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）指出，台灣已將中國研發尖端人工智慧（AI）晶片技術的華為技術有限公司和中芯國際集成電路製造有限公司列入黑名單。

去年傳出華為迂迴採購台積電晶片，引起各方關注經濟部會否將華為等中企納入實體清單，藉此同步連動國際制裁。

彭博的報導指出，台灣經濟部國際貿易署網站14日公布的「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，已將華為、中芯國際以及他們多家子公司納入其中。

根據台灣現行法規，當地企業向實體名單上的用戶發送任何貨品都必須獲得政府批准。

彭博於2023年時就曾披露，一些台灣公司幫助華為在華南的晶片秘密生產網絡打造基礎設施。

台北實施的新限制可能會至少部分切斷華為和中芯國際獲取台灣工廠建設技術、材料和設備的途徑，而這些對生產AI半導體至關重要。

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華為在日本、俄羅斯和德國的多個海外子公司也被台灣加入更新後的實體名單。華為和中芯國際及它們一些子公司已在美國的實體清單上，獲取外國技術的能力因而嚴重受限。

華為和中芯國際暫未答覆相關詢問。（編輯：陳亦偉）1140615