涉持刀刺死同事 林口女貨車司機依殺人罪遭羈押

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）新北市林口區某物流公司徐姓女貨車司機昨天疑似與男同事發生工作糾紛，持刀刺死對方。徐女移送新北檢複訊後，檢方依涉犯殺人罪聲押禁見，新北地院昨天深夜裁定羈押未禁見。

新北市政府警察局林口分局以訊息說明，昨天上午8時許獲報，有人向110報案表示「有一個人拿刀刺傷一個人」，警方到宏昌街的某物流公司查看。遭刺傷的陳姓男子，經送醫搶救仍宣告不治。

警方指出，初步了解，36歲徐女與41歲陳男同為物流公司的貨車司機，疑因工作糾紛發生口角，徐女涉嫌持折疊刀猛刺陳男胸部、頸部，造成陳男血流不止，急救無效。

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警方當場逮捕徐女並帶回偵辦，也派員至現場採證，詢後依殺人罪嫌，將徐女移送台灣新北地方檢察署。新北地檢署檢察官昨晚複訊後，認定徐女涉嫌殺人罪，嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

台灣新北地方法院昨天深夜表示，經法官訊問後，認為徐女涉犯5年以上重罪、犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡及反覆實施之虞，有羈押原因與必要性，裁定羈押，但不禁止接見通信。（編輯：陳彥鈞）1140701