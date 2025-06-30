雲云董事長涉殺人當庭致歉 北院裁定羈押3月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北30日電）雲云科技負責人曾志新3月間涉嫌持刀刺死梁姓技術長，台北地檢署今天依殺人罪起訴曾男。台北地院召開接押庭，曾男當庭致歉，並表示會在看守所懺悔。法官裁定繼續羈押3個月，但不禁見。

曾志新在接押庭指出，對於奪去梁姓技術長的生命，也傷害一個美滿的家庭，他感到很抱歉，也很後悔，法院若要持續羈押他，他沒有意見，會靜待司法審判，無論任何刑度都坦然接受。他已透過太太聯繫對方家屬，希望盡可能彌補，他會留在看守所繼續懺悔。

檢方調查，曾志新與雲云科技技術長梁子凌前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾男因而萌生殺害梁男意念，遂於今年2月26日中午12時27分許，前往台北市中山區的宜得利家居購買鍛造主廚刀，放置在雲云科技內辦公位置的櫃子中。

檢方指出，曾男見梁男於同年3月6日在雲云公司內部通訊軟體群組中，刊登評論該公司經營的文章，又知悉梁男將於7日離職，邀請梁男與雲云公司盧姓人資長於翌日下午4時許在公司會議室內辦理交接離職事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，曾男於3月7日下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室與梁男、盧姓人資長會面，3人商議是否撤回梁男文章事宜時，曾男假藉離開會議室行經梁男背後，持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀，梁男送醫後不治。

台北地檢署今天依殺人罪嫌起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。（編輯：方沛清）1140630