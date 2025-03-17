雲云科技負責人坦承預謀殺人 死者發文控訴職場霸凌成最後稻草

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）雲云科技曾姓負責人涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷。據悉，兩人長期不合，曾男懷疑梁男竊取公司機密要另起爐灶，種下殺機。警方今天作完筆錄後，傍晚將曾男移送北檢複訊。

曾男涉嫌殺害技術長後疑因持刀自傷被送醫治療，今天上午11時許出院，警方隨即將他帶回台北市警察局信義分局製作筆錄，釐清犯案動機。

據了解，曾男坦承為預謀殺人，且犯案後深感後悔。雲云科技近年營運出現虧損狀況，但曾男自認公司營運在可控範圍內，和梁男長期共事不合，並自去年中起接獲爆料指梁男疑似在外揭露公司重要經營資訊，又常看到梁男在網路上發表與公司相關的批評言論，質疑梁男竊取公司機密要另起爐灶，早已心生不滿。

據悉，曾男預先在2月26日買刀並置放辦公室內，但心中仍多所猶豫，直到看到梁男3月6日發表的離職網路文指控遭職場霸凌，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，隔天3月7日會談時，曾男將刀預放左胸口袋，當要求梁男刪文遭拒，才氣憤持刀殺人後自戕。

同時，曾男也分別於2月下旬、3月上旬寫下紙條，上面列有不和同事名單，並表達不滿情緒，綜合各種跡象，他都將罪魁禍首暗指梁男。

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全案詢後，警方於下午5時15分將曾男依涉殺人罪移送台北地檢署複訊，並建請羈押。

全案緣起於雲云科技52歲曾姓負責人與51歲梁姓技術長因經營理念不同而多次口角衝突，梁男7日赴公司辦理離職，疑遭曾男持刀朝頸部猛刺多刀致死，曾男隨後也持刀自傷被送醫治療。（編輯：黃名璽）1140317

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