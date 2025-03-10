雲云科技命案 北市勞檢處揪缺失限期1個月改善

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）雲云科技發生負責人持刀刺死技術長命案，北市勞檢處今天前往勞動檢查，發現雇主沒有設職場暴力預防措施並做成執行紀錄，要求1個月內改善，否則可處最高新台幣15萬元罰鍰。

雲云科技公司曾姓負責人7日持刀刺死欲辦理離職的梁姓技術長，由於梁男在與公司員工的告別信中指控遭職場霸凌，北市勞動局勞動檢查處在今天派員前往實施勞動檢查。

勞檢處完成檢查後發布新聞稿表示，雲云科技公司沒有設置職場暴力預防措施並做成執行紀錄，違反「職業安全衛生設施規則」第324條之3，已要求在收到通知函後1個月內改善，期屆時將再度無預警前往檢查，若仍未改善將處3萬元到15萬元罰鍰。

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勞檢處說明，依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」及「職業安全衛生設施規則」第324條之3，雇主應規劃並採取必要措施，預防員工遭受身體或精神不法侵害，包含建構行為規範、依工作適性適當調整人力、辦理溝通技巧訓練、建立處理程序等。

勞檢處呼籲，各事業單位應重視並多加注意潛在職場不法侵害樣態，積極為員工建立安全工作環境，避免對企業生產力帶來負面影響，甚至造成員工生命損失。（編輯：方沛清）1140310