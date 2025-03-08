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雲云科技命案 檢警相驗死者初判致命傷在脖子

2025/3/8 16:36（3/8 16:43 更新）
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雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警8日下午相驗死者並通知家屬到場。檢警初判致命傷在脖子，下週將擇日再解剖確認死因，遺體暫冰存。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月8日
雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警8日下午相驗死者並通知家屬到場。檢警初判致命傷在脖子，下週將擇日再解剖確認死因，遺體暫冰存。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年3月8日
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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北8日電）雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警今天相驗梁姓死者並通知家屬到場，檢警初判致命傷在脖子，死因未確定，預定下週再解剖確認，遺體暫冰存殯儀館。

台北市警察局信義分局昨天獲報此案，初步查出，曾姓負責人與梁姓技術長過去因經營理念等發生多次口角衝突，梁男下午赴公司辦理離職，與曾男及公司人事主管進小會議室討論期間，梁男遭曾男持刀朝其頸部猛刺多刀致死。

警方報請台北地方檢察署偵辦，檢警今天相驗梁姓死者。檢方指出，檢察官下午2時到第二殯儀館（懷愛館）的台北市相驗暨解剖中心相驗死者遺體，已相驗完畢，下週將擇日再解剖確認死因，遺體暫冰存。

檢警初步勘驗，梁姓死者的致命傷位於脖子。至於持刀殺人的曾姓負責人仍在醫院加護病房，警方持續派員在旁戒護，院方預估曾男需多日才清醒。案發原因待檢警進一步調查、釐清。

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全案緣起於，台北市警消昨天下午獲報，信義路5段巷弄內某大樓發生持刀傷人案，員警到場發現2人受重傷，後續查出，52歲曾姓科技公司負責人因故持刀砍殺51歲梁姓技術長。

警方表示，曾姓負責人持約30公分刀具朝梁姓技術長脖子後頸等處猛刺多刀，事後再持刀朝自己脖子等處猛刺，梁男送醫不治，曾男因傷重持續在醫院醫治。檢警後續朝殺人罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1140308

#警察局
#台北地方檢察署
#命案
#第二殯儀館
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