雲云科技命案死者曾控職場霸凌 北市勞動局將勞檢

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）雲云科技曾姓負責人7日持刀刺死梁姓技術長，由於梁男在告別信中指控遭職場霸凌，台北市勞檢處今天表示，將派員進行勞動檢查，尤其針對是否訂定職場不法侵害預防計畫。

台北市警察局信義分局昨天下午獲報此案，初步查出，曾男與梁男過去曾因經營理念等發生多次口角衝突，梁男昨天赴公司辦理離職，與曾男及公司人事主管進小會議室討論期間，遭曾男持刀朝其頸部猛刺多刀致死。

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梁男離職前在網路上留下與公司員工的告別信，提及他曾被管理者公開羞辱、霸凌，及公司負責人示範何謂霸凌等情事，讓他認為與這家公司的緣分已盡。

由於此案涉及職場霸凌，台北市勞動局勞動檢查處今天表示，將儘速派員前往實施勞動檢查，包含此公司是否依照「職業安全衛生法」及「職業安全衛生設施規則」訂定並執行職場不法侵害預防計畫，若有違反規定將要求限期改善，屆期未改處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1140308