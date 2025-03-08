雲云科技命案檢警相驗死者 負責人與技術長曾多次口角

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（中央社記者劉建邦台北8日電）雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，曾姓男子因傷勢較重仍在醫院救治，警方派員在旁戒護。至於死者梁姓男子，檢警預計今天下午派員相驗，將朝殺人罪嫌偵辦。

台北市警察局信義分局昨天下午4時許獲報，轄區某大樓內發生持刀傷人案，警方到場了解後發現2人受重傷，協助傷者送醫，並著手偵辦。

警方查出，52歲曾男是科技公司負責人，此家公司曾有政治人物等名人參訪，推出商品頗具知名度，至於另一人為51歲梁男是公司技術長，2人曾因經營理念等有多次口角衝突。

警方說，梁男日前在公司群組張貼有關接任後至今的看法，引發曾男認為不妥要求撤文，梁男不理並告知會赴公司辦離職。

警方初步查出，梁男昨天下午抵達公司後，與曾男及公司人事主管進小會議室討論，期間，曾男疑仍不滿梁男行為，趁隙稱離開會議室，再繞至梁男後方時，抽出預藏約30公分刀朝其頸部猛刺多刀。

警方指出，梁男當場血流如注，人事主管也受驚嚇，曾男持刀傷人後，再拿水果刀朝自身脖子以上等處猛刺多刀，公司員工發現此狀況進會議室制止並報警。

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警方說，救護員到場把梁男送醫搶救，因傷勢過重宣告死亡，傷勢較重的曾男也送至醫院救治。警方報請台北地檢署指揮偵辦，初步朝殺人罪嫌偵辦。

檢警今天指出，曾男仍在醫院醫治，已派員戒護，等清醒後才能詢問筆錄。檢警預定下午2時派員相驗死者，進一步釐清案情。（編輯：方沛清）1140308

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