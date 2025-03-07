科技公司高層疑理念不和 負責人持刀刺死技術長

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（中央社記者劉建邦台北7日電）曾姓科技公司負責人疑與梁姓技術長因經營理念不合屢次爭吵，梁男今天赴公司討論離職，曾男趁隙持刀朝其頸部砍殺，再朝自己脖子猛刺，釀一死一重傷。警方將朝殺人罪偵辦。

台北市警察局信義警分局晚間針對信義路大樓發生持刀殺人案召開記者會，偵查隊長曾逸群說，下午4時許獲報，轄區某大樓內發生持刀傷人案，警方到場了解後發現2人受重傷，把傷者協助送醫，並著手進行偵辦。

警方查出，52歲曾姓男子是知名科技公司的負責人，此家公司曾有政治人物等名人參訪，至於另一人為51歲梁姓男子是擔任公司技術長，2人先前曾因經營理念等有多次口角衝突。

警方說，梁姓男子日前在公司內群組張貼有關接任後至今的看法，引發曾男認為不妥要求撤文，梁男不理會並告知今天會前往公司申辦離職。

警方表示，梁姓男子下午抵達公司後，與曾姓男子及公司人事主管進入小會議室討論，期間，曾男疑仍不滿梁男行為，趁隙稱要離開會議室，再繞至梁男後方時，隨即抽出預藏約30公分的水果刀朝梁男頸部猛刺多刀。

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警方指出，梁姓男子當場血流如注，現場人事主管也嚇傻，曾姓男子持刀傷人後，再拿水果刀朝自身脖子以上等處猛刺多刀，幸好其他公司員工發現狀況，進入會議室制止並報警。

警方說，救護員到場隨即把梁姓男子送往醫院搶救，但在下午5時許因傷勢過重宣告死亡，傷勢重的曾姓男子仍在醫院急診救治。警方初步將朝殺人罪嫌偵辦。（編輯：張銘坤）1140307

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