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首頁 / 社會

雲云科技命案死者頸背7處刀傷 死因仍待鑑定

2025/3/11 18:47
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（中央社記者黃麗芸、劉世怡台北11日電）雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，日前相驗致命傷初判在脖子，檢警今天再度相驗，死者頸部和背部共7處刀傷，手掌及手部有防禦性刀傷，死因仍待法醫鑑定。

檢警8日相驗梁姓死者並通知家屬到場，初判致命傷在脖子，但死因未確定，並排定今天下午再解剖確認。

二次相驗時間自下午3時30分起至5時許在第二殯儀館（懷愛館）進行，據了解，死者頸部和背部共計有7處刀傷，另外手掌及手部也有部分防禦性刀傷。

台北地檢署表示，本案被害人已於今天下午完成解剖，有關確切死因及解剖結果，仍待法醫師後續鑑定確認。

另外，死者遺體已先發還家屬。

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涉案犯嫌曾男雖已於10日甦醒，但因狀態仍不穩定，據悉，近2日仍無法製作筆錄，詳細時間仍待院方評估。

全案緣起於北市警消7日獲報，信義路5段巷弄內某大樓發生持刀傷人案，緊急派員到場發現有2人重傷，經後續調查了解，雲云科技52歲曾姓負責人與51歲梁姓技術長因經營理念不同多次發生口角衝突，梁男案發日赴公司辦理離職時，遭曾男持刀朝其頸部猛刺多刀致死。（編輯：黃名璽）1140311

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