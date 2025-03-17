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北市雲云科技命案 涉案負責人出院警方帶回調查

2025/3/17 12:41
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）雲云科技曾姓負責人涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷，住院治療多日後今天出院。台北市警方上午11時30分許將曾男帶回信義警分局偵詢，預計傍晚依殺人罪嫌移送台北地檢署複訊。

全案起於，北市警消7日獲報，信義路五段巷弄內某大樓發生持刀傷人案，緊急派員到場發現2人重傷。

經初步調查，雲云科技52歲曾姓負責人與51歲梁姓技術長因經營理念不同而多次口角衝突，梁男7日赴公司辦理離職，疑遭曾男持刀朝頸部猛刺多刀致死；檢方相驗梁男遺體，發現頸部和背部共計有7處刀傷，另外手掌及手部也有部分防禦性刀傷。

曾男涉嫌殺害技術長後疑因持刀自傷而送醫治療，今天上午11時許出院，台北市警方隨即將他帶回台北市警察局信義分局製作筆錄，以釐清犯案動機。

曾男約於上午11時30分許被帶往警局，面對媒體詢問是否有帶頭霸凌、為何殺梁姓技術長等問題，他都低頭未發一語。

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據了解，警方下午製作筆錄後，預計傍晚前依涉殺人罪送台北地檢署偵辦。

另方面，由於梁男在與公司員工的告別信中指控遭職場霸凌，北市勞動局勞動檢查處在命案發生後派員前往實施勞動檢查，發現雇主沒有設職場暴力預防措施並做成執行紀錄，要求1個月內改善，否則可處最高新台幣15萬元罰鍰。（編輯：蕭博文）1140317

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