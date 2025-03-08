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避免陷入職場霸凌情境 專家提就事論事等建議

2025/3/8 17:29
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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）面對職場霸凌，專家提醒持就事論事立場。若問題源於個人性格，應讓當事人自行面對，避免被情緒牽著走；適當避開可能引發衝突情境，或由第三方扮演潤滑劑調節氣氛，都是有效應對方式。

近期接連爆出多起知名企業疑職場霸凌案，包括台北雲云科技及高雄義大世界，引發社會對此議題高度關注。依勞動部相關指引，職場上不法侵害行為範圍包括在勞動場所內，雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方，以言語、文字、肢體動作、電子通訊或網際網路等形式進行的不當行為，例如職場暴力、職場霸凌、性騷擾及就業歧視等，對受害人造成身體或精神傷害。

衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏表示，當職場壓力超出負荷時，會產生如食慾不振、睡眠困難、動力不足，工作目標與效率下滑等徵兆，甚至每天上班前感到痛苦與猶豫。若此情形結合指引所列相關樣態，可能涉及職場霸凌。

他指出，受害者可向勞工局申訴，或利用衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」。此外，精神醫療機構和心理治療所也提供專業協助，且相關服務人員均遵循專業倫理，絕不洩露個人資訊。

雖然現行規定要求一定規模企業須提供「員工協助方案」（EAPs），類似心理輔導機制。但李俊宏指出，規模較小公司多數無法提供此服務，高階主管更因擔憂影響運作或能力評價等原因，較少使用相關管道。目前台灣企業尚未針對高階主管提供專案服務。

在職場人際互動中，李俊宏分析，情緒產生主要原因可能有兩點，一是過度帶入感，將事情看得過於重要或嚴重；二是被對方影響，例如對方言語刻薄或帶有貶義。

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他建議，保持「對事不對人」溝通方式，並提醒自己，若問題來自對方的性格或成長背景，應讓對方自己面對問題，避免被牽著走，或在適宜場合委婉提醒對方；若雙方情緒都較高漲，應先彼此冷靜以免衝突升級。

李俊宏強調，若無法避免情況發生，預期可能會與某人溝通時產生衝突，可在雙方同意下，邀請適當第三者在場扮演潤滑劑角色，必要時適時介入化解緊張局勢。（編輯：孫承武）1140308

李俊宏
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