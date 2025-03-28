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職安法增職場霸凌專章 最高負責人霸凌可重罰百萬

2025/3/28 16:47（3/28 17:31 更新）
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防治職場霸凌，勞動部28日預告職業安全衛生法修法，明確職場霸凌定義，也要求雇主接獲申訴須進行調查並通報，違者可開罰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
防治職場霸凌，勞動部28日預告職業安全衛生法修法，明確職場霸凌定義，也要求雇主接獲申訴須進行調查並通報，違者可開罰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）防治職場霸凌，勞動部今天預告職業安全衛生法修法，明確職場霸凌定義，也要求雇主接獲申訴須進行調查並通報，違者可開罰，若最高負責人為霸凌行為人，更可重罰新台幣100萬。

勞動部勞動力發展署北分署去年11月發生公務員在北分署輕生事件，後來經調查生前遭職場霸凌，外界譁然，也引發各界對職場霸凌關注，勞動部後續啟動職業安全衛生法修法並增訂職場霸凌防治專章。

勞動部今天預告職業安全衛生法修法草案並說明修法內容，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉今天說，職安法去年底曾預告草案將提高罰則上限至新台幣150萬元等，這次以「被害人保護」角度出發，重新在職安法增訂職場霸凌防治專章，今天再次預告。

根據草案，職場霸凌防治專章有多個重點，包含明確職場霸凌定義；雇主應依事業單位規模訂定不同防治措施並公開揭示；強化內部申訴、協調或調查及處理機制，與提供申訴人協助及保護措施等。

草案寫明，所謂職場霸凌定義是指勞工在勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等言詞或行為，導致其身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

草案也明定雇主應採取防治職場霸凌措施，依照僱用勞工人數規模不同者而有不同，若是勞工人數在10人以上者應訂定職場霸凌申訴管道，並在工作場所公開揭示；勞工人數在30人以上者，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並在工作場所公開揭示。

鄒子廉說，這次專章也強化職場霸凌內部申訴調查及外部機制，當雇主知悉勞工遭受職場霸凌時，應採取立即有效的適當措施，包含避免申訴人再受職場霸凌，提供申訴人相關諮詢或必要協助及保護措施，並對申訴事件進行調查，若當申訴人有意願者，可以協調，但協調不成立時應續行調查。

鄒子廉表示，未來將在授權子法訂定雇主的調查時程為2個月，必要時得延長1個月，並要求調查時必須有至少1/2外部委員參與，後續也會比照性別平等工作法建置人才庫。

而當霸凌行為人就是最高負責人時，考量內部調查機制可能失靈，鄒子廉也說，專章也明定，勞工可向地方政府提出申訴調查。

另外，鄒子廉說，雇主接獲霸凌申訴必須上網通報，當雇主通報後就會給予雇主如何啟動調查的行政指導，讓雇主知道如何遵守法治程序保護勞工。

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至於罰則部分，鄒子廉表示，雇主如果在接獲申訴後未處理或對申訴人處以不利對待，可開罰3萬到75萬元，若雇主未通報或者是未依規定採取防治措施經通知仍未限期改善，也會開罰3萬到75萬元；另外若最高負責人經調查認定是霸凌行為人也可開罰1萬至100萬元。

鄒子廉表示，職安法草案預告至4月11日止，後續也會針對雇主團體跟勞工團體展開說明會說明草案內容，盼5月前送至立法院。（編輯：陳政偉）1140328

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防治職場霸凌事件，勞動部28日預告職業安全衛生法修法草案，由職安署長鄒子廉（圖）出面說明職安法增訂職場霸凌防治專章等內容。中央社記者吳欣紜攝 114年3月28日
防治職場霸凌事件，勞動部28日預告職業安全衛生法修法草案，由職安署長鄒子廉（圖）出面說明職安法增訂職場霸凌防治專章等內容。中央社記者吳欣紜攝 114年3月28日
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