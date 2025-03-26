補習班傳性騷立委控失職 桃市府：已6次裁罰70萬元

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（中央社記者林敬殷、吳睿騏台北26日電）媒體日前報導桃園市中壢區某補習班隱匿狼師性騷學童，民進黨立委林月琴、民進黨籍桃園市議員魏筠今天進一步揭露，該補習班4年前已遭桃園市政府廢止立案，卻非法經營迄今，遭媒體披露不當管教行為後，桃市府竟同意重新立案，質疑桃園市政府嚴重失職。

桃園市政府回應表示，教育局2月接獲通報，即前往補習班稽查，經查陳姓教師已離職。這家補習班原為立案之短期補習班，因故遷至現址，但未依法完成立案，且聘任疑有前科教師，違反補習及進修教育法規定，經教育局共裁罰6次，累積罰鍰金額共新台幣70萬元。

林月琴、魏筠今天陪同受害人家屬及老師舉行「張善政還在睡！學生老師都遭殃，揭發桃園中壢某補習班性騷事件」記者會。

林月琴說，該補習班在2021年遭桃市府廢止立案，卻仍擅自招生，桃市府可依補習進修教育法第24條命其停辦、沒收器材設備，負責人可處以新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並可按日連續罰，然而，桃市府卻讓該補習班在今年3月17日就地合法，前面發生的不當管教、職場霸凌都不處理，直接幫補習班洗白。

受害者的老師說，陳姓狼師襲胸女學生，並要求不能告知家長，他們也很想協助孩童，但老闆卻想息事寧人，王姓負責人拿球棒巡堂也是學生傳訊求救才曝光。

遭襲胸的孩童家長則表示，事件後完全沒有一通電話說明及道歉，孩童這段時間只要被碰肩膀就會驚恐，讓他也無法好好工作。

魏筠指出，桃市府教育局說前前後後開罰70萬元，對於一家每年每班超過100名學生、一年學費7到8萬元、4年非法營業的補習班來說，區區70萬元根本是九牛一毛。

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對此，桃園市政府指出，有關性騷擾案件，雖被害人家長尚未提出法定申訴程序，但社會局已訪視提供協助，後續申訴確立後，若經查違法屬實，由社政主管機關依兒童及少年福利與權益保障法或性騷擾防治法予以裁罰，並由教育局召開不適任人員認定委員會，認定為不適任人員，審認1至4年、或終身不得擔任補習班教師。

市府指出，經查詢桃園市短期補習班資訊管理系統，目前查無這名教師任職其他補習班情事，後續仍會密切留意這名教師動態。（編輯：翟思嘉）1140326