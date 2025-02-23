職場女魔頭使用說明書 避開性別歧視躲開惡意騷擾【書摘】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）明明是同事，卻擺出一副「老大」的樣子，老是命令別人做事；一有新人進來，就欺負人家；說著看似讚美的話，聽起來卻酸溜溜，或老愛追問個人私事...你的職場也有這樣的同事嗎？日本產業諮商心理師川村佳子從大量案例中歸納出一個共同點：許多身心受創的社畜都受到某種女性的惡意騷擾，她把這種女性稱為「女魔頭」，先別急著質疑這個名詞是否涉及性別歧視，重點是如何因應這種來自同事的騷擾。

日本職場文化以嚴謹著稱，因而產生心理產業界一個特有的職位───產業諮商心理師，專門協助員工解決職場身心問題。川村佳子（Keiko Kawamura）曾在防衛省、國土交通省、財務省等政府機關與民間企業擔任產業諮商心理師，累積多年臨床經驗，現為航空自衛隊外部心理師。

近年職權騷擾（Power Harassment）的案例漸增，型態、情境不一而足，執業十多年的川村佳子發現，這幾年有許多個案因為飽受「某種女性」的惡意騷擾而求助，讓她不由得對這個議題保持高度關注，她把這種過度追求存在感，以致對他人做出騷擾行為（包含捉弄、霸凌等）的女性稱作「女魔頭」，寫了一本《職場女魔頭使用說明書》以淺顯易懂的心理學知識與最具代表性的真實案例，分析女魔頭的扭曲心理與攻擊模式，提出應對策略與自保方法。

遠流出版社表示，這不是一本性別歧視的書，而是教你如何判讀危險訊號，善用應對策略與自保方法，活出安心且富足的職場人生。中央社取得授權與您分享部分內容。

騷擾應對全攻略

我想請問各位男性：你的公司裡有沒有「老大」類型的女生呢？說不定也有不少男性被女魔頭耍得暈頭轉向、時時得看對方臉色、疲於奔命吧！

又或者身為主管的你，遇到下屬商量女魔頭的問題，正煩惱該如何處理。若不處理，放任事態繼續發展，恐怕會被貼上「無能上司」的標籤。

接下來，我要介紹幾個具體的應對方式，請務必從中找到適合自己的方法，即使只有一個也沒關係。如果你感到「這個方法我可能做得到」，就代表踏出關鍵的第一步。保持這種想法很重要，請從今天開始實作看看。

保持最低限度接觸 不分享資訊

跟女魔頭說話，不論你開口講什麼，只會被挑語病，或陷入無限迴圈。她們缺乏包容不同意見的心，跟這種人無法討論事情，更不可能聊得來。對付這樣的人，我們能做的就是保持最低限度的交流，盡可能減少對話。

話雖如此，但在同個辦公室或屬於同個部門，難免必須每天打照面，或得定期面對面溝通。這種情況下要做的是「不要開啟話題」。只有打招呼時面帶微笑，點頭示意；倘若這個空間只剩下你們兩人，請集中精神在眼前的工作；萬一對方來問話不得不回答時，請用平和的語氣、簡潔有力地「句點」她。

比如對方問「上次那個企畫書，做得怎麼樣了？」時，簡短回答「○月○日交出去了」，避免支支吾吾，像是「嗯……我想應該再過幾天就可以交了」，一副不太有把握的樣子。一定要直截了當、簡潔有力結束彼此的對話。

另一個重點是，不要主動「分享資訊」，包含自己私人的事情在內，全都不要告訴對方。

女魔頭的內心充滿了擔憂，所以會不斷問東問西，包括你家裡有什麼人、假日在做什麼，總之無所不問，對侵犯他人隱私毫不忌諱。即使被問了也不要全盤托出，必須有所保留。不分享資訊就是一種「劃清界線」。

POINT：和對方往來時，保持清楚的界線。

把她想成是平行宇宙的人

各位要不要試試看這麼想：女魔頭和你住在完全不同的世界，她是平行宇宙的人。「你是住在和平與安心世界的人，女魔頭是住在不安與恐懼世界的人。」你們是完全不同世界的人。這麼想就能把自己和對方的界線劃分清楚，心情也能平靜下來。

當一個人感受到自己的價值與內心的富足，就會想分享這份喜悅與幸福，表達感謝和體貼。反之，充滿擔憂、恐懼、嫉妒、創傷的人，不可能面對自己的內心，只會不斷主張「我沒有錯」，反覆攻擊與搶占上風，剝奪別人的幸福。

充滿分享的世界與充滿爭奪的世界，你想生活在哪一種呢？選擇相互扶持的分享型世界，會讓你更積極樂觀；選擇競爭激烈的掠奪型世界，則會讓你焦慮不安。

女魔頭選擇了掠奪型世界。她們每天都在比較、貶損、攻擊，充滿不安、恐懼、嫉妒、傷心的情緒，孤獨與不快樂是她們的真實寫照。

那你呢？先在心中決定自己想住在哪個世界吧！

我說過情感是「人類生存所必需的能量」，是驅動行為的內在力量。積極的情感能提高能量品質，消極的情感則會降低能量品質。當能量改變，行動會隨之改變，與他人的互動也會產生變化。如此一來，你就創造出自己的節奏。接下來，就輪到你帶領身邊的人跟著自己的節奏走了。

透過 Google News 追蹤中央社

決定感受、改變能量、創造節奏、形成互動，就是人際關係的能量法則。

POINT：即使身在同一場所，也要想像內心處於不同世界。（書摘由遠流出版授權；編輯：黑立安）1140223