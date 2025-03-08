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高雄義大世界爆職場霸凌 公司組專案小組調查

2025/3/8 14:04
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）有網友近日在社群平台發文指控高雄義大世界某主管涉職場霸凌，疑似言語羞辱。對此，義大開發股份有限公司發聲明表示，已將此主管調離原職，並組成專案小組調查處理。

網友指控，主管疑似會言語攻擊員工的長相和學歷，且經常造成員工加班，導致已多人辭職。

對此，義大開發股份有限公司發聲明指出，對於近日社群平台文章指名某主管涉及職場霸凌，公司極表重視，已依公司處理程序組成專案小組進行調查處理；並強調公司重視員工權益，對職場霸凌零容忍。

義大開發股份有限公司今天表示，目前專案小組調查已啟動，並即將召開調查委員會，為了確保一切公正，已將當事主管調離原職，待後續調查結果。

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高雄市勞工局表示，勞工局勞檢處獲悉社群平台訊息後，已派員實施勞檢，針對事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，已依法要求限期改善，屆期未改善，可處雇主新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

勞工局並指出，另外涉勞工個人所受侵害權益認定與爭取，將依勞工意願協處保障或循司法途徑調查解決。（編輯：郭諭儒）1140308

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