霸凌案受理數倍增 北市：勞工越趨重視職場友善

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（中央社記者劉世怡台北16日電）北市議員曾獻瑩表示，職場霸凌案倍增，市府應建立完善的預防與監督機制。北市勞動局今天說，受理數大幅增加，代表勞工對職場友善越來越重視，已每年檢查確保預防職場暴力。

國民黨台北市議員曾獻瑩發布新聞稿指出，信義區雲云科技公司發生重大職場暴力事件，技術長遭董事長持刀攻擊身亡，事前技術長曾發文指控遭董事長於新春談話中公開羞辱，此已屬職場霸凌。

新聞稿指出，向台北巿1999調閱資料發現，民眾陳情並以職場、霸凌兩個關鍵字交集的統計結果，數據顯示民國113年達1486件、112年922件、111年618件，顯示職場霸凌問題日益嚴重且民眾關注度逐年提升，市府應建立更完善的預防與監督機制。

曾獻瑩指出，職場霸凌已是常見的普遍問題，必須從制度面改革，要求勞動局應主動向中央反應建議修法方向，讓地方政府在面對職場相關問題，能擁有更多執法權限。

台北巿勞動局勞動檢查處主任秘書康水順表示，勞檢處接獲民眾職場霸凌申訴案件，在接獲時即立案受理，113年776件、112年545件以及111年270件。

康水順指出，案件分析結果，113年有提及言語暴力者，占52%（404件次），相較於112年的37%（203件次），比重上升15%；提及肢體暴力者，113年占3%（20件次），相較於112年的5%（19件次），比重下降2%。

另外，113年受理職場暴力案件，以行業別分析，前5名的行業分別為批發及零售業140家次占18%、住宿及餐飲業108家次占14%、金融及保險業81家次占10.4%。

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勞檢處指出，根據受理職場霸凌案件型態，已辦理多場教育訓練，另外每年皆有實施勞工身心健康保護專案檢查，例如113年已就金融業、保全服務業等行業實施專案檢查，確保雇主有設置職場暴力預防措施。

勞檢處表示，受理案件年年大幅增加，代表勞工對職場友善有越來越重視的趨勢，案件數也不能代表皆為職場霸凌而達到不法程度，其中包含對職場有遭遇不受歡迎的行為或言語，以及職場同事之間摩擦。（編輯：蕭博文）1140316