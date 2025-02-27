增列公務人員身心調適假 邱泰源：獲得共識

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）「健康台灣」推動強化心理健康韌性，擬增列公務人員身心調適假。第3場健康台灣推動委員會議今天登場，衛福部長邱泰源說，已與銓敘部、勞動部及衛福部等相關機關會商獲共識。

總統賴清德主持健康台灣推動委員會第3次委員會議，邱泰源報告前次會議列管事項辦理情形，他說，去年11月拋出擬增列公務人員身心調適假，並提出其他積極的作為，包括增設行政院層級的專責通報平台，由行政院偕同考試院研議，推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

邱泰源表示，公務人員的請假規定由考試院和行政院共同修訂，包括身心調適假定義、相關配套措施，以及不同職位間平衡給假公平性等問題。行政院人事行政總處今年2月6日與銓敘部、勞動部及其他相關機構開會討論，達成共識，決定在公務人員請假規則中新增身心調適假。

對於增設行政院層級的「專責通報平台」，邱泰源說，行政院人事行政總處去年12月13日建置職場霸凌案件通報平台，提供公務機關員工，包含學校等，除了各機關內部申訴管道之外，額外增設申訴途徑。

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邱泰源說明，專責通報平台接獲案件通報後，將透過加密措施轉交權責機關依保密規定處理，應於3天內回報初步受理情形，1個月內回報處理結果，必要時可延長1個月，並由總處進行案件追蹤列管。

至於強化反職場霸凌規範及配套措施，邱泰源表示，保訓會正洽詢專家學者先行檢視，後續將舉行專家座談會及行政院人事行政總處、勞動部等相關主管機關研商，規劃今年5月將「公務人員保障法」部分條文修正草案送立法院審議，將「公務人員安全及衛生防護辦法」修正草案送行政院備查。（編輯：管中維）1140227