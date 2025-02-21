清潔隊員涉持刀砍人釀2死 士院國民法官判刑24年

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）王姓清潔隊員與高姓男同事因故起口角，涉持刀砍殺高男與另一名男子釀2人傷重不治。士院國民法官認為，無防衛過當等情狀，今天依殺人罪判處王男應執行有期徒刑24年，可上訴。

士林地方法院新聞資料指出，王男與高男為兒時玩伴，2人均於台北市政府大同區公所清潔隊擔任清潔工；王男、高男工作時因故起口角，高男於民國112年11月16日凌晨去電王男，雙方約好在王男於台北市大同區的住處樓下談判。

高男另找廖姓、李姓男友人等2人助陣，並攜帶水果刀、警棍、鋁棒等刀械防身，到場後與王男爆發激烈衝突，王男拿出折疊刀砍殺高男、廖男，導致高男、廖男大量出血，傷重不治，王男身負重傷、倒臥在地。

士林地院在選出國民法官後，開庭審理此案。國民法官與職業法官今天作出一審判決。

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士院國民法官庭認為，王男辯稱其行為屬正當防衛，但依據現場監視器錄影畫面、目擊證人證詞，認為雙方為互相砍殺，且王男攻擊手段凶殘，其攻擊行為是基於殺人之故意，認定王男犯殺人罪，事證明確。

合議庭認為，此案無防衛過當等減刑情狀，考量刑法第57條規定的犯罪情節、動機、手段等量刑因子，就王男涉殺害高男部分量處有期徒刑12年，另涉殺害廖男部分量處有期徒刑14年，合併應執行有期徒刑24年，可上訴。（編輯：戴光育）1140221