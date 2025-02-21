台南2歲男童疑遭虐死 生父一審判刑18年
2025/2/21 14:54（2/21 15:11 更新）
（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市2歲謝姓男童民國112年10月疑遭虐死，謝姓生母及同居人生父陳男遭逮送辦；謝女一審、二審都被判刑2年，台南地院國審今天判處陳男18年有期徒刑，全案可上訴。
台南地方法院今天下午宣判，陳男犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，處有期徒刑18年。扣案棉繩（鞋帶）2條沒收。
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謝姓男童於111年間疑遭虐待，同年4月由台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安置，隔年7月返回原生家庭，和謝女、陳男及胞姐謝姓女童同住於租賃飯店。
謝女、陳男認為男童不服管教，一度施虐，謝女也放任陳男持續對男童凌虐，陳男更在謝女外出工作不知情時，重擊男童腹部重傷，引發敗血性休克，送醫急救不治死亡。（編輯：郭諭儒）1140221
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