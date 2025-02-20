新北2歲男童疑受虐 父母涉重傷害罪遭羈押禁見

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市2歲男童疑遭虐待，昏迷送醫搶救。檢方今天訊後，以男童父母涉犯刑法重傷害等罪嫌，有勾串、滅證、逃亡、反覆實施之虞，聲押禁見。新北地院晚間裁定2人羈押禁見。

新北市政府消防局18日晚間接獲通報，男童父母回家時，發現孩子倒臥在地，呼叫無反應，撥打119將男童送醫急救。男童身上有多處瘀傷，家庭暴力暨性侵害防治中心接獲通報後，社工前往評估，並通報警方呈報台灣新北地方檢察署指揮偵辦。

新北市政府社會局表示，昨天晚間將男童緊急安置，家屬無法接觸男童，市府接手後續醫療與照顧，並提起獨立告訴，配合檢警調查。

警方初步調查，認為男童父母將男童從親人家中接回照顧後，涉嫌虐待，今天上午將2人移送新北檢複訊。男童父母面對記者提問「有沒有虐待」等，均不發一語。

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檢方訊問後，以男童父母涉犯刑法重傷害及遺棄致重傷等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡、反覆實施之虞，向台灣新北地方法院聲請羈押禁見。

法官訊問後，認男童父母涉犯刑法第277條、第278條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。（編輯：方沛清）1140220