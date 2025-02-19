前台中警友副站長與同夥涉虐助理致死 3人遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中19日電）曾任台中第六警分局警友站副站長的劉男，去年10月間與許姓助理因報帳糾紛，夥同友人與少年等人在豪宅住處對許男凌虐致死。中檢日前起訴劉男等3人，少年則由少年法庭調查。

台中地檢署起訴書指出，32歲劉男於民國109年起聘僱許男擔任助理，負責處理劉男交辦的庶務。

劉男與37歲劉姓友人於113年10月18日凌晨，在位於台中市西屯區的豪宅住處內，因傳播小姐款項，以及歷來多次劉男與許男因報帳請款事宜發生爭執。

劉男夥同劉姓友人、另名助理19歲石男及林姓少年，將許男囚禁在屋內陽台，並脫去衣服僅著內褲，劉男等人持鋁製球棒、皮帶、榔頭等物毆打許男。

劉男等人甚至以六角板手、尖刀戳刺，持噴槍打火機燒灼、強迫服用毒咖啡包，還接續以電擊棒電擊、空氣槍射擊等手段凌虐。

劉男等人為避免許男哀號聲引起鄰居注意，便以電線、膠帶捆綁許男手腳後，又拖入廚房繼續凌虐，許男因此受頭部及全身多處受傷，隔日上午9時失去意識。

經劉男自行聯絡民間救護車到場要將許男送醫，但許男送醫前，就因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解以及毒品交互作用而死亡。

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台中地檢署偵辦後，依據證人證詞及相關證據，將劉男等3人依施以凌虐而私刑拘禁致死及毒品等罪嫌起訴，後續交由國民法官審理，林姓少年則交由台中地院少年法庭調查。

另外，劉男曾任台中市警局第六分局市政派出所警友站副站長，案發後警方已依規定剔除劉男的警友身分。（編輯：李淑華）1140219