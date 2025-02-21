嘉義虛擬貨幣強盜命案國審宣判 2嫌最重判13年

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市去年4月發生虛擬貨幣強盜命案，起訴8人，邱男、樓男2嫌涉準強盜致死罪行國民參與審判程序，案件今天宣判，分別判處邱男、樓男11年2月及13年徒刑。可上訴。

嘉義市西區去年4月間發生虛擬貨幣強盜命案，樓男、邱男、紀男、蔡男及練姓男子因缺錢花用策劃虛擬貨幣黑吃黑，由蔡男聯繫曾經交易泰達幣的死者陳男。

案發當天，被害人陳男在現場將新台幣236萬元交給假賣家樓姓男子等人，隨即遭在場其中1名男子朝臉部噴辣椒水，樓男等人並準備駕車逃逸，陳男不甘被搶，趴在汽車引擎蓋上阻擋犯嫌逃逸，最後在中途被疾駛右轉的汽車甩到馬路上受重傷，陳男送醫急救後仍不治。

檢警陸續逮捕策劃的樓男等4人，但練男逃逸（去年12月23日遭緝捕到案），並查獲提供辣椒水的羅男，以及犯案車主施男、仲介借車的楊男，嘉檢於去年陸續起訴8人。

檢警指出，當初駕車是邱男，副駕駛座為樓男，當幣商陳男趴在汽車引擎蓋上時，樓男因有口頭指使甩掉陳男，因此，邱男、樓男2人被起訴，因屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判。蔡男等6人均依加重搶奪等罪嫌起訴。

嘉義地方法院指出，樓男為案件主要策畫者，犯罪過程居指揮支配地位，於警詢、偵查中均飾詞狡辯，經檢察官起訴見事證明確才坦承犯行，迄今未與死者家屬達成和解，因此判處有期徒刑13年。

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嘉院表示，邱男於案件謀議過程中主動表示要加入，在樓男唆使下將車輛加速行駛，急轉彎甩落被害人。邱男始終坦承犯行，不法所得已由第3人返還家屬，且與被害人家屬達成和解，因此，判處有期徒刑11年2個月。

蔡男等6人均依加重搶奪等罪嫌起訴案件，也於今天一併宣判；蔡男等6人因不在交易現場，原先謀議過程中，犯罪情節為「假交易真搶奪」，因此，蔡男等6人分別判處7個月至3年有期徒刑。（編輯：郭諭儒）1140221