台中男子告白遭拒刺死同性友人 判無期徒刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）台中市黃姓男子因告白遭拒而持刀刺死施姓男友人，此案為第一起國民法官審理案，一審判處無期徒刑，二審維持原判，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

歷審判決指出，台中市23歲黃姓男子透過同校同學施姓男子介紹進入直銷公司擔任業務員，黃男因愛慕施男向對方告白遭拒。

民國111年10月20日晚間，黃男因挽回雙方熱絡情誼未果而心生不滿，潛入施男住處躲藏，被返家的施男發現而發生衝突。黃男持預先準備的2把料理刀朝施男身上猛刺，施男送醫後不治。

案經台中地檢署依殺人等罪起訴，本案為國民法官法上路後的首起審判案件。

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一審台中地方法院國民法官法庭認為，黃男事先預謀犯案，依殺人罪判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，

經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，合議庭認為原判決認事用法、量刑均無違法或不當，駁回上訴，維持原判。黃男上訴經最高法院駁回，全案定讞。（編輯：蕭博文）1140305