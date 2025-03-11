姚宗秦槍殺友人棄屍五股案二審辯結 4/22宣判

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（中央社記者劉世怡台北11日電）男子姚宗秦不滿友人催討百萬款項，槍殺友人棄屍山區，一審判無期徒刑。二審今天開庭，姚男否認預謀犯案，死者家屬以死囚案例指無法教化應判死刑。法官定4月22日宣判。

姚宗秦被控民國112年5月間涉以裝有滅音管的改造手槍射擊張姓男子後腦致死，並棄屍五股山區；被害人張姓男子，為新北市府副發言人張劭斌的弟弟。

一審的新北地方法院國民法官參審後，依殺人等罪判決姚宗秦無期徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，姚男原對犯罪事實沒有意見，僅針對量刑提起上訴，但後來因爭執自己並非預謀犯案，導致全案改為犯罪事實及量刑都上訴。

二審今天開庭，姚男主張不是預謀犯案。死者母親表示，姚男若沒預謀，就不會誆騙她兒子出去、謊稱要歸還新台幣150萬元，但最後根本沒想還錢，而且還槍殺她的兒子。

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另一方面，死者哥哥張劭斌指出，根據鑑定顯示，姚男並不後悔，如果再來一次，此案發生機率還是很大，以伏法的死囚黃麟凱為例，黃麟凱未認錯，毫無悔意，根本無法教化。姚男現階段逃過死刑，已經是司法對姚男最大的寬容。

法官庭末諭知，全案辯論終結，定4月22日宣判。（編輯：戴光育）1140311