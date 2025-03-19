泰移工酒駕撞死同鄉 首件無線雙通譯國民法官審判

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化有泰籍移工酒駕撞死同鄉被起訴，國民法官認其已和解、被害人為肇事主因等，今天判處1年10月刑期，緩刑5年；彰化地院表示，此為國內首件採無線雙通譯的國民法官審判案件。

台灣彰化地方法院今天發布新聞稿，1名泰籍移工於民國112年2月3日晚間與友人喝酒，之後騎微型電動二輪車行經鹿港鎮某路口時，疏於注意前方行車動向，此時前方同向的1名泰籍移工也疏未注意左轉車應打方向燈或手勢，逕自將車頭偏左欲左轉，雙方因而發生碰撞。

被害人未戴安全帽，頭部受重創到院後死亡；被告全身多處擦挫傷、骨折送醫急救，酒測值為0.38，被依酒駕肇事致人於死罪嫌起訴，全案移由彰化地方法院國民法官法庭審理。

國民法官認為，被告主動向員警表明其為肇事人，符合自首要件，確有真心悔悟，被告為肇事次因、被害人為肇事主因，且被告已與被害者家屬和解並賠償新台幣20萬元等情形，判處有期徒刑1年10月。

國民法官也考量，被告無前科，隻身在台工作，為泰國家中經濟支柱，目前已戒酒，經偵審程序後當知所警惕，相信無再犯之虞，諭知緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止酒後駕駛動力交通工具。

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彰化地方法院表示，此案被告為外籍人士，審理程序需由通譯進行翻譯，彰化地院首創全國國民法官審判先例，使用無線傳譯科技設備，採用雙通譯同時擔任主譯與輔譯，並以同步朗讀與逐步傳譯交叉運用審理。

地院指出，這次作法不僅讓被告充分知悉法庭程序、證據調查及辯論等內容，保障被告防禦權，也讓國民法官聽取檢辯雙方陳述時不中斷，整體程序順暢，大幅縮短審理時間，將原訂2天半的法庭審理活動縮短為1天半完成，有效減輕國民法官審理負擔。（編輯：謝雅竹）1140319