剴剴案受矚目 國民黨籲各界支持虐童零容忍

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（中央社記者王承中台北21日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，引發社會關注。國民黨副發言人鄧凱勛今天表示，嚴正呼籲社會各界支持虐童零容忍，上修刑法到死刑。台北市議員張斯綱呼籲，民進黨不要再擋保護兒童少年的法律，擋住公平正義的最後防線。

台北地方法院寶慶院區國民法官庭19日開庭審理劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」案，民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人手持標語及白花集結法院外高呼不得假釋、唯一死刑等訴求。

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部召開「捍衛公理正義！反廢死，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道！」記者會。

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鄧凱勛表示，剴剴案開庭時，很多人民一同上街頭，甚至灌爆公共政策網路參與平台，大聲疾呼要虐童零容忍，與國民黨一貫的立場相符。國民黨嚴正呼籲社會各界應該支持虐童零容忍，甚至上修刑法到死刑，以此務實、有威嚇力的手段幫助孩童。

張斯綱則強調，剴剴案審判過程依然引起大家關注與憤怒，這是負責任的政府應該去解決的，不要讓大家活在恐懼中，不要讓兒童活在有可能的凌虐危機中。但卻沒看到民進黨政府或立委提出相關的修法，依然是冷酷、殘酷的政治操作與不著邊際的政治語言。（編輯：張若瑤）1140321