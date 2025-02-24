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新北警所長遭衝撞拖行亡 女毒駕犯嫌依殺人罪起訴

2025/2/24 17:26（2/24 17:45 更新）
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陳姓女子去年9月30日毒駕拒檢，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫遭衝撞拖行身亡。（翻攝照片）
陳姓女子去年9月30日毒駕拒檢，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫遭衝撞拖行身亡。（翻攝照片）
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）陳姓女子去年9月30日毒駕拒檢，新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭衝撞拖行身亡。新北地檢署今天依殺人、駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌起訴陳女。

根據起訴書，陳姓女子去年9月30日吸食二級毒品安非他命、三級毒品愷他命及含有依托咪酯

依托咪酯小百科

依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。

資料來源：台灣高等檢察署

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電子煙（俗稱喪屍煙彈）後開車上路，晚間10時29分將車停在新北檢偵查大樓前方路旁。

晚間10時54分許，劉宗鑫與同所楊姓員警發現陳女車輛牌照已註銷，上前盤查發覺陳女包包疑似有毒品，要求陳女下車配合調查遭拒，劉宗鑫將手伸入駕駛座車窗內抓握方向盤，防止陳女駕車逃逸，陳女改以右手轉動方向盤並猛踩油門向前疾駛。

劉宗鑫沿途大聲喝令陳女下車，但陳女以S型危險駕車方式，沿土城金城路2段往三峽方向加速逃逸，行駛至金城路2段與裕民路口時，甚至駕車向左撞擊捷運施工護欄，致劉宗鑫後背撞擊護欄墜地，陳女趁紅燈逃離現場。

劉宗鑫頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折，到院前因多器官損傷出血而死亡。陳女隔天凌晨被捕，驗尿結果呈安非他命、甲基安非他命、去甲基愷他命陽性反應、依托咪酯類陽性反應。

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新北檢依殺人、駕駛動力交通工具妨害公務執行、妨害公眾往來、不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌起訴陳女，全案將由國民法官進行審理。

至於販售依托咪酯給陳女的劉姓男子，案發為去年9月間，當時依托咪酯類毒品為三級毒品，因此依違反毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪起訴。（編輯：方沛清）1140224

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