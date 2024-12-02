男吸喪屍煙彈撞死三重警 檢起訴最重可判無期

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市三重分局警員黃瑋震今年7月執行巡邏勤務時，遭吸食「喪屍煙彈」依托咪酯的黃姓男子毒駕撞死。台灣新北地方檢察署依刑法妨害公眾往來安全罪、毒駕致死罪等起訴黃男，最重可處無期徒刑。

檢警調查，黃男在案發前吸食K他命、「喪屍煙彈」 依托咪酯 依托咪酯小百科 依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 及安非他命，7月13日凌晨開車先到新北三重區中寮街載朋友，再沿正義北路往重陽路方向行駛，沿途高速行駛，左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈等。

13日凌晨1時26分，黃男途經正義北路與龍門路口時，闖紅燈逆向衝撞正在巡邏、停等紅燈的三重分局警車及一台白牌計程車。警員黃瑋震送醫後，因全身多處骨折導致創傷性血胸，進而呼吸衰竭死亡。

新北檢以妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪等起訴黃男；妨害公眾往來安全罪中以他法致生往來之危險者，若致人於死，可判無期徒刑或7年以上徒刑。（編輯：林恕暉）1131202