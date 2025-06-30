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故宮正館前玻璃入口亭案 北市文資會未通過

2025/6/30 15:42（6/30 16:31 更新）
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故宮啟動「新故宮計畫」逾6年，其中北院正館前擬設玻璃入口亭案，台北市文化局30日召開文化資產審議會議，表決結果未通過，但故宮可修正計畫後再送審。中央社記者楊淑閔攝 114年6月30日
故宮啟動「新故宮計畫」逾6年，其中北院正館前擬設玻璃入口亭案，台北市文化局30日召開文化資產審議會議，表決結果未通過，但故宮可修正計畫後再送審。中央社記者楊淑閔攝 114年6月30日
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）故宮啟動「新故宮計畫」逾6年，其中北院正館前擬設玻璃入口亭案，台北市文化局今天文資審議，表決結果為4票同意、11票反對，此案未通過，但故宮可修正計畫後再送審。

台北市政府文化局今天召開文化資產審議第183次會議，審議歷史建築「國立故宮博物院」修復及再利用計畫案。依據會議資料，文化局於民國109年10月26日公告登錄故宮為北市歷史建築。

此案始自111年文化局召開審查會議，決議不同意通過，但得修正及召開說明會後再送審；故宮陸續在111年、113年辦理說明會，並於113年10月、114年5月、114年6月陸續檢送修正計畫。

審議案資料顯示，此案委託宗邁建築師事務所辦理。針對玻璃入口亭的設計，事務所說明，故宮現在的廣場沒有正式入口，走到一樓要從兩側或地下室進入，面積也不足；規劃增建入口大廳，改善北部院區目前入口動線，增加公共服務空間，整合地下一樓、一樓及二樓進出動線，讓原本接待外賓的門能夠打開。

事務所說，二樓能做新的餐飲空間，陽光可透入地下層，沒有破壞故宮的外觀、動線；羅浮宮、大都會博物館、大英博物館及北美館等，都有相關新空間的設計與運用。

大雙溪好土聯盟及守護故宮文化資產民間團體等到場發言，強調玻璃入口亭位在故宮正館前階梯廣場，會遮蔽中軸線、「中山博物院」匾額與主體牆面，影響故宮景觀完整性，違反文資法第34條，破壞文資價值。

民間團體比喻，「就像是防疫口罩、大OK繃」，遮蔽掉原有的端秀風景，也沒有整體性、融合感，對古物是不尊重的；提議若能配合北市捷運局規劃的Y28站（故宮站）施工，將有機會一次性解決動線與入口優化問題，無需貿然改動視覺主軸，避免做出難以逆轉的決策。

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北市文化資產審議委員劉宗德質疑，故宮召開的說明會沒有回應委員所提意見；委員詹添全說，有無符合文資法第38條也很重要。會議最後進行表決，此案未能通過。

北市文化局長蔡詩萍說，此案可修正後，再送審議。故宮出席代表表示，將研議修正後再送審。（編輯：吳素柔）1140630

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