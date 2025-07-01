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英國經濟學人：巴西總統對外政策矛盾 對內不受歡迎

2025/7/1 07:20（7/1 07:40 更新）
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巴西總統魯拉。（路透社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）英國雜誌「經濟學人」網路版29日刊登文章稱巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）「外交政策矛盾」，「在國內不受歡迎」。

文章一開始提到巴西外交部在6月22日譴責以色列和美國襲擊伊朗，是對伊朗主權和國際法的侵犯；巴西對以伊衝突的立場與其他西方民主國家支持美國的攻擊或只是表達擔憂的立場背道而馳。

據英國雜誌報導，巴西參與由中國和俄羅斯等專制政權主導的金磚國家（BRICS）集團，使巴西似乎對西方的敵意越來越大，魯拉政府與川普（Donald Trump）領導的美國之間的距離加大，沒有記錄表明兩人曾親自會面。

另一方面，魯拉討好中國，單單2024年，就與中國國家主席習近平舉行兩次會晤。

英國雜誌還提及魯拉今年5月前往俄羅斯，慶祝蘇聯在二戰中戰勝納粹德國80週年，魯拉利用此行試圖說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）結束烏克蘭戰爭，但未能成功。

自2023年米雷伊（Javier Milei）當選阿根廷總統以來，魯拉疏遠阿根廷以及對委內瑞拉表示支持，也被指為魯拉政府外交政策矛盾之處。

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「經濟學人」指出，魯拉在世界舞台上的重要性減弱，因國內支持率下滑加劇。根據巴西最新民調指出，對政府的不滿意度在6月初達到57%，魯拉曾因一起貪腐醜聞被監禁1年多，雖然他的定罪後來被推翻，許多巴西人已將魯拉和其所屬工黨與貪腐加上等號。

文章最後說，川普在不斷批評全球其他地區時鮮少提到巴西，在一定程度上可能是因為巴西對美國的貿易逆差巨大；另一方面，巴西因地緣政治相對遙遠，在烏克蘭或中東戰爭問題上並不是那麼重要，魯拉應停止假裝自己有能力，專注於切身問題。（編輯：陳承功）1140701

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