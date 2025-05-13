習近平見巴西總統 聲明歡迎蒲亭俄烏戰爭談判提議

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂會見到訪的巴西總統魯拉。雙方在會後發表「中巴聯合聲明」與「中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明」。有關俄烏戰爭，聲明指，歡迎俄羅斯總統蒲亭開啟和平談判的提議。

據新華社，習近平與魯拉舉行會談。會談後，雙方共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數字經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域20份合作文件。

雙方發表「中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於強化攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，共同維護多邊主義的聯合聲明」（中巴聯合聲明）和「中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明」。

雙方就俄烏戰爭交換意見。「中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明」共有5條。聲明表示，中國和巴西歡迎蒲亭（Vladimir Putin）10日開啟和平談判的提議，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的積極表態。

聲明表示，中國和巴西希望俄烏雙方盡快開啟直接對話，這是結束衝突的唯一途徑。中國和巴西積極評價近期關於展開對話意願的訊號，期待有關各方能開啟富有成果的談判、為實現政治解決匯聚更多共識，解決各方的合理關切，認為有必要從根源上找到解決烏克蘭危機的辦法，以期最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。

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根據報導，習近平在會見魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，要深化「一帶一路」倡議與巴西發展戰略有效對接，發揮好兩國各項合作機制作用，加強基礎設施、農業、能源等傳統領域合作。要反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

另外，中巴聯合聲明共有31條。當中提及，雙方認為關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義不應成為應對當前挑戰的答案。雙方願共同營造開放、包容、非歧視的國際合作環境。（編輯：陳鎧妤）1140513