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罷團提告2罪狀 丁學忠尊重、張麗善批雙標

2025/6/30 14:33（6/30 15:23 更新）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）罷免國民黨立委丁學忠團隊今天指控，丁學忠及雲林縣長張麗善28日活動中，嚴重違反行政中立與言論毀謗行為，已委由律師提告；丁學忠說尊重罷團，張麗善則批雙標。

丁學忠接受電訪時說，提起訴訟本來就是公民的權益，尊重罷團提告的決定，就讓司法還原真相。

張麗善表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰從上到下動員國家機器發動全台大罷免，甚至利用司法手段追殺在野黨，罷免團體自稱為「公民的力量」，卻對民進黨種種違法或濫權行為選擇性沉默、甚至全力護航，一再「雙標」，有嘴說別人，沒嘴說自己，早就被民眾看破手腳，這樣的政治操作不會獲得人民真正的認同。

張麗善說，她呼籲雲林縣各級民選公職人員加入「不同意罷免大聯盟」，是為了捍衛憲法所賦予人民的參政權，保障選舉結果的正當性與穩定性。民主制度的運作應該建立在人民自主選擇與制度信任的基礎上，而不應被操作為政治鬥爭的工具。

罷團今天發新聞稿指控，張麗善多次運用縣府資源舉辦的公開活動，明示或暗示反罷免立場，並公開成立「不同意罷免大聯盟」，廣邀各鄉鎮長、村里長與民意代表簽署連署書，意圖透過資源與預算壓力，迫使地方民代表態。此舉違反行政中立，團隊已委任律師將依法提出檢舉。

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罷團說，丁學忠在28日晚間主持反罷免活動上，引述雲林縣議員黃文祥話語，指控拔釘志工「有人領錢」，這些無根據的發言不僅公然毀謗志工，嚴重損害其社會名譽，更在罷免投票前散播虛假資訊，意圖混淆視聽、影響罷免案成立，涉犯刑法誹謗罪與選罷法，因此已委任律師將依法提告。

罷團強調，選舉應為民主盛事，不該成為公器私用與政治操弄的舞台，並要求相關人士停止一切不實抹黑與違法動員。（編輯：李淑華）1140630

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