壽險業責任準備金可入稅前盈餘 釋出上限4成

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（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會先前提出暫行措施，助壽險業明年順利接軌IFRS 17。金管會今天發布函令，業者多提存的責任準備金釋出後，最高上限4成，可選擇轉入外匯價格變動準備金或列入稅前盈餘，6月財報、半年報都可適用，外界多認為業者匯損壓力有望大減。

金管會日前宣布3大暫行措施，預計6月底法規修正完畢，一為資本適足率匯率評價從現行單點改為半年均價制度，所有業者皆適用，二為放寬保單責任準備金計提基礎，業者可以釋出特定保單多提存的責任準備金，但業者獲利需強制提存外匯準備金，三為新一代清償能力制度過渡措施申請標準，最後補考時間為9月底。

外界關注，壽險業若採取放寬保單責任準備金計提基礎，釋出特定保單多提存的責任準備金，有多少比例可轉為外匯價格變動準備金或列入稅前盈餘。金管會今天發布函令，即日生效，主要有4大重點。

第1，業者釋出特定保單多提存的責任準備金後，其中釋出上限為4成，相關金額可轉入外匯價格變動準備金或列入稅前盈餘。由業者自行選擇決定分配比例，並未規範。

舉例而言，如果業者責任準備金釋放新台幣100億元，最多40億元可轉外匯價格變動準備金或列入稅前盈餘。業者可選擇部分金額轉外匯價格變動準備金、部分列入稅前盈餘，也可全部都列入稅前盈餘或外匯價格變動準備金。

第2，業者如果選擇列入稅前盈餘，要負擔20%營利事業所得稅。第3，不管業者選擇多少比例進入稅前盈餘或外價金，如果今年底有賺錢，業者稅前盈餘的3成須強制提存外匯價格變動準備金，就是「賺10元須提存3元進入外匯準備金」。

第4，如果業者申請釋出責任準備金，每月固定提存外價金的比例也要提高。

不過，這次函令並未提到是否修正股利分配原則等規範，官員說明，考量今年底前外在環境變數多，暫時未訂相關規範。

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金管會今天發布函令，業者可直接採用，預計6月財報、半年報都可適用，加上央行今天在匯市尾盤調節新台幣匯價，導致新台幣單日重貶7.22角收29.902元，外界解讀，兩者都可望讓壽險業匯損壓力大減。

業者若要釋出責任準備金，7月的15個工作日內提出所選定保險商品、責任準備金利率及死亡率調整方式、責任準備金調整金額等評估報告，經簽證精算人員簽署精算意見書及經簽證會計師出具合理性意見書，送金管會備查。（編輯：張均懋）1140630