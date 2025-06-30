「領航星號」首靠高雄港 估每趟創在地效益500萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）麗星夢郵輪旗下「領航星號」（Star Voyager）今天首度掛靠高雄港，預料將為高雄帶來大量國際觀光旅客。市長陳其邁表示，高雄致力推動郵輪觀光，市府會當業者堅強後盾。

「領航星號」今天在高雄舉行首次來台暨訪船儀式，陳其邁及民進黨高市立委邱議瑩、旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等人出席；為迎接首批抵達高雄的國際旅客，市府海洋局還安排歌舞表演，展現地主熱情。

陳其邁表示，誠摯歡迎領航星號到高雄，豐富的海上島嶼風情，相信會讓很多人流連忘返，若要前進熱帶島嶼，像東南亞等，最好港口還是高雄港；他還笑說，今天要選市長的邱議瑩也來，「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」。

陳其邁說，高雄致力推動郵輪觀光，他還曾致電給高鐵董事長史哲，表達希望高鐵能配合郵輪觀光，「這是我們的決心，一定要成功」；市府會全力配合，當業者堅強後盾，減輕行政負擔，他也祝福領航星號一帆風順，大步向前邁進。

海洋局表示，「領航星號」總噸位約7萬7441噸，高13層，可載客約2400人；此郵輪歷經數次改名與調整，2025年初正式轉入麗星郵輪品牌，滿載歷史與新生力量，成為麗星郵輪船隊生力軍。

此次航程規劃，自6月29日由香港啟航，於6月30日抵達高雄，隨後航往澎湖，並於7月2日返回香港；此條跨境航線預計將為高雄帶來大量觀光旅客，不僅有效促進在地觀光消費，將高雄定位為南台灣郵輪旅遊重要樞紐。

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此外，麗星夢郵輪公司拓展以高雄為主打航線，旗下姊妹船「探索星號」（Star Navigator），將於今年11月起至明年1月間以高雄為母港，航程包括日本沖繩三島、菲律賓佬沃、科隆島，及越南下龍灣與峴港等景點。

麗星夢郵輪表示，領航星號自香港出發，即日起至明年11月14日，預計執行45個往返航次，其中有12個航次將停靠台灣包括高雄、基隆與澎湖，預估每趟掛靠可為在地創造逾新台幣500萬元產業效益。（編輯：陳仁華）1140630