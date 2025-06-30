孫淑媚連晨翔新劇談姐弟戀 慶幸吻戲只拍2次

（中央社記者洪素津台北30日電）演員連晨翔和孫淑媚在「拜六禮拜」跨越年齡談姐弟戀，2人有激情吻戲，孫淑媚找許多影片參考，慶幸拍2次就完成。戲外連晨翔晉升人夫，他表示以後戲路會改變，但會尊重老婆劉品言。

連晨翔和孫淑媚發展出愛戀，2人忍不住在吧檯前接吻，談及這場戲，孫淑媚透過新聞稿表示，開拍前真的很緊張，和連晨翔各自找了許多影片討論，慶幸最終只拍了2次就完成。而連晨翔則認為，戲裡的孫淑媚是個很勇敢的人，喜歡她很認真努力生活的樣子。

問起印象深刻的戲，連晨翔提到有一場他和孫淑媚的一場閃避機車對戲，這場戲他要勾著孫淑媚的脖子倒向他，結果動作慘變像勒住對方脖子，原本帥氣的英雄救美瞬間變調，連晨翔苦笑表示，這鏡頭一直NG卡關，耗時非常久才順利完成。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，戲外的連晨翔和劉品言結婚，談到自己的新身分和工作是否會有所改變，他也大方回應：「當然一定會有所改變，但對於演員表演這部分是不會變的，但戲路一定不會像偶像時期那樣，也要尊重另外一半。」表示，如果真的有很好的機會，一定會選擇和另一半溝通。

「拜六禮拜」每週日晚間8時公視台語台、10時華視主頻道播出。晚間11時Netflix及中華電信MOD以及Hami Video影劇館Plus上架更新。次週八大戲劇台晚間8時播出。（編輯：李亨山）1140630