正館整建計畫文資審議未過 故宮：修正再提報
2025/6/30 17:46
（中央社記者王寶兒台北30日電）台北市文化局今天針對故宮北院正館整擴建計畫進行文資審議，結果未通過。故宮感謝審查委員意見，將依據會議結論，重新檢討並修正方案後，再提報北市府文化局審議。
國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，「歷史建築國立故宮博物院」正館整建工程，為新故宮計畫分項計畫「北部院區整擴建計畫」重要項目之一。
為推動正館整建工程，故宮於2022年提報「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」，案經北市府文化局同年12月審議，決議「請故宮修正並召開公開說明會後再送審議」。
故宮表示，經故宮補充調查研究資料，並檢討修正計畫內容後，去年3月再次召開公開說明會，詳細載錄各界意見後，併案列入檢討與說明；去年10月再次提報北市府文化局審議，期間也遵照北市府意見修正及補充資料。
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北市府文化局今天召開「台北市古蹟歷史建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第183次會議」，審議「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」，審議結果未能獲得多數委員共識與支持，結果為4票同意、11票反對。
故宮表示，感謝北市府文化局協助與今天所有文資委員的審查意見。故宮將依據文資審議會議結論，再與建築規劃團隊重新檢討並修正後續設計方案，廣納各界意見凝聚共識後，再次提報北市府文化局審議。（編輯：吳素柔）1140630
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