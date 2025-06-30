加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

新台幣重貶7.22角 半導體業者：有利業外匯損減少

2025/6/30 19:53（6/30 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為聯電。 （中央社檔案照片）
圖為聯電。 （中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）央行今天午後出手調節，新台幣兌美元收在29.902元，重貶7.22角，貶幅達2.41%，寫下24年來單日最大貶幅。半導體業者表示，廠商外幣資產多以季底匯率進行評價，今天新台幣重貶有利於業外匯兌損失減少。

新台幣兌美元今天走勢震盪劇烈，開盤價為29.16元，最高29.048元，收在最低29.902元。新台幣今天同步收月線跟季線，6月升幅幾乎抵銷，月線累計升值2.7分或0.09%；第2季累計升值3.28元、升幅10.97%，創下史上最大單季升幅。

聯電指出，公司營收表現是依照實質結匯而定，並不是根據單日波動變化。新台幣升值多少，完全影響營收表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

IC設計業者表示，公司營收是依據3旬海關出口匯率計算，單日匯率波動對營收表現影響有限；不過，外幣資產部分是依季底匯率進行評價，隨著新台幣今天重貶，業外匯兌損失應可減少。

業者說，希望匯率不要巨幅波動，才能較容易進行避險調整，否則波動太大，不易管理匯率風險。（編輯：張良知）1140630

#央行
#升值
#匯率
#新台幣兌美元
#避險
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣重貶7.22角 收29.902元
37
更多編輯台推薦新聞：