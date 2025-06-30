新台幣重貶7.22角 半導體業者：有利業外匯損減少

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（中央社記者張建中新竹30日電）央行今天午後出手調節，新台幣兌美元收在29.902元，重貶7.22角，貶幅達2.41%，寫下24年來單日最大貶幅。半導體業者表示，廠商外幣資產多以季底匯率進行評價，今天新台幣重貶有利於業外匯兌損失減少。

新台幣兌美元今天走勢震盪劇烈，開盤價為29.16元，最高29.048元，收在最低29.902元。新台幣今天同步收月線跟季線，6月升幅幾乎抵銷，月線累計升值2.7分或0.09%；第2季累計升值3.28元、升幅10.97%，創下史上最大單季升幅。

聯電指出，公司營收表現是依照實質結匯而定，並不是根據單日波動變化。新台幣升值多少，完全影響營收表現。

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IC設計業者表示，公司營收是依據3旬海關出口匯率計算，單日匯率波動對營收表現影響有限；不過，外幣資產部分是依季底匯率進行評價，隨著新台幣今天重貶，業外匯兌損失應可減少。

業者說，希望匯率不要巨幅波動，才能較容易進行避險調整，否則波動太大，不易管理匯率風險。（編輯：張良知）1140630