耍廢不是逃避 全球中央看Z世代價值觀

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（中央社台北1日電）20世紀末出生的Z世代背負千禧世代「草莓族」酸評，踏進職場新世界，如今人工智慧橫空出世，未來充滿更多不確定。《全球中央》雜誌7月號封面故事〈躺出新趨勢〉深入分析Z世代躺平浪潮對職場、消費行為與社交等各層面的衝擊與影響。

不等退休才圓夢，「微退休」正成為美國年輕人平衡工作與生活的一種方式。「微退休」不一定非得辭職，有些人選擇與公司協調無薪假、彈性工時、短期離職方案，或利用職涯轉換期來「微退休」。這些方式不需要巨額儲蓄，也可以重新安排生活節奏。

在中國，年輕人寧可走樓梯也不搭電梯，避免需要攀談、招呼的可能性；下班返家，叫了外賣、癱在沙發才感到自在與自由，熬夜不睡只是為了擁有完全屬於自己的片刻時間。

Z世代還引領全球絨毛玩具風潮。據統計，絨毛玩具買主有超過四分之一是年輕人或童心未泯的成年人，2023年「老玩童」首次超越學齡前兒童，成為絨毛玩具消費的最大年齡層。

Z世代帶著疫情人際隔離的經驗，背負巨額學債，延遲就業，加以人工智慧橫空出世，未來充滿更多不確定。封面故事〈躺出新趨勢〉深入分析Z世代躺平浪潮對職場、消費行為與社交等各層面的衝擊與影響，同時帶你了解法國青年的「反工作潮」、韓國MZ世代求職重視心理價值、日本Z世代反感下班聚餐文化與印度Timepass反抗現實社會。

「在城市中選一棵樹，以不傷害它的方式，將樹變成藝術品吧！」2024年法國南特旅行節邀請藝術家們對樹創作。一個高達五公尺的「棕櫚樹男孩」，穿著睡衣與拖鞋，坐在最熱鬧的廣場中央，悠哉地看著人來人往，展現不一般的城市風景。

北京自從中軸線申請世界文化遺產成功後，再度掀起中軸線City Walk熱潮。這一段北起鐘鼓樓、南至永定門，全長7.8公里的路線，成為初訪認識北京的最佳途徑，年輕人更有獨特的創意來欣賞這座城市。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

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你想許願的時候會去哪裡？不同國家又用什麼方式許願？本期〈看世界〉走訪隱身靜巷的巴黎聖母顯靈聖牌堂、一睹瓜地馬拉的解憂娃娃、觸摸浮雕就能帶來好運的布拉格查理大橋、想婚就拋兩枚硬幣的羅馬特雷維噴泉以及東京阿佐谷神明宮、河內西湖府與新加坡財富之泉，一探各地如何願許成真。

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