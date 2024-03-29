台船董事長鄭文隆：海鯤潛艦可望114年11月前交船

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（中央社記者吳書緯台北29日電）國造海鯤潛艦進入泊港測試（HAT）階段，台船董事長鄭文隆表示，泊港測試大致按照規劃正常進行，海上測試（SAT）沒有設定時間表，以目前進度，可以在2025年11月3日前的合約交期前交船。

鄭文隆接受媒體「官我什麼事」節目專訪，節目今天播出。鄭文隆表示，海鯤潛艦泊港測試有一個項目是傾斜測試，「一放下去以後只差不到1度」，左右只差不到1度，代表海鯤潛艦的設計理念能夠在工藝實踐上完全符合。

針對關鍵零組件的安裝，鄭文隆表示，海鯤潛艦在封殼時，就已經將零組件安裝至海鯤潛艦，進行廠測（FAT）時零組件就已在艦內，現在則是要將油電水氣各個系統進行檢驗，泊港測試的項目就有70、80項，而且很多是並行作業，等結束後才會知道結果如何。

鄭文隆指出，泊港測試完畢後才會有海上測試，團隊不會設定時間表，因為牽涉到所有系統安全問題，當初訂4月底完成泊港測試，是依據泊港測試2個月執行，但4月底沒有做完沒關係，要做到安全為止。

鄭文隆說，進入海上測試代表海鯤潛艦正式離開台船，到海上進行浮航測試，沒問題之後就進入第2階段的潛航測試，潛入海中一個深度做測試，潛航測試之後就進行試車，包含淺水試車、深海試車，上述3個階段結束後，還要發射一顆假魚雷，如果能夠發射並將靶船打掉，就成功了。

鄭文隆表示，海鯤潛艦的真正合約交期是在2025年11月3日，以現在的速度，應該在合約前可以交船。

鄭文隆也分享建造過程不為人知的小故事，他回憶在2016年12月與海軍簽設計合約後，有一名僑胞從美國到台灣說要和他見面，自述曾在美國潛艦公司任職。

鄭文隆空手前往板橋高鐵站與這名僑胞見面了2小時，對方告訴他建造潛艦的重要節點與各階段需注意事項，鄭文隆由於沒帶紙筆，就用餐廳紙巾寫了密密麻麻的筆記，直到現在都還留著。（編輯：蘇志宗）1130329