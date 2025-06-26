AGI條款爆爭議 微軟、OpenAI合約談判陷僵局

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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）OpenAI崛起替最大外部股東微軟帶來技術與商業利益。美國科技新聞網站The Information披露，雙方近來因通用人工智慧（AGI）的定義及權限爭議，合約談判卡關，關係急劇惡化，恐影響OpenAI重組與IPO進度。

回顧微軟（Microsoft）與OpenAI的合作關係，2019年，微軟向OpenAI投資10億美元（約新台幣300億元）成為其獨家合作夥伴；2022年11月，OpenAI推出ChatGPT意外爆紅，微軟成為最大受益者之一；2023年，微軟出資100億美元助OpenAI發展技術。

雙方合作形式是微軟出資，換取OpenAI智慧財產權及20%營收分潤。根據合約協議，微軟在2030年前可使用OpenAI最新技術，不過當中有項條款，就是一旦OpenAI董事會認定其AI發展已實現通用人工智慧（AGI）時，可切斷微軟對新技術的使用權限。

這段被形容為AI產業最重要的合作關係，自2023年3月起隨著雙方在市場上出現競爭漸趨冷卻，到了2024年中開始惡化，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和一些高層認為微軟的伺服器資源不足，無法滿足OpenAI的穩定運作和技術開發。

美國科技新聞網站The Information今天以長文披露，2家公司近來更為了「AGI條款」爆發衝突。合作之初，微軟高層對「AGI條款」沒有太多顧慮，當時，業界普遍認為AGI仍十分遙遠，但OpenAI技術進展迅速，阿特曼曾表示已快要實現AGI。

同一時間，OpenAI正朝組織結構重組、營利部門IPO（首次公開發行）方向前進，需要取得外部最大股東微軟的同意。微軟希望OpenAI移除「AGI條款」，但OpenAI拒絕讓步，雙方關係急遽惡化，私下甚至揚言採取更激進手段以迫使對方妥協。

OpenAI在2015年成立時，以開發造福全人類的技術為核心理念，當時阿特曼及另一名創辦人馬斯克（Elon Musk）希望確保最強大的科技不會落入營利公司手中，因此有了與微軟的「AGI條款」，來防止微軟取得可能被用來發展核融合等技術的AI。

微軟方面則認為，要讓微軟產品脫穎而出，取得OpenAI最新技術是重要關鍵。

據2名參與雙方談判的人士透露，隨著OpenAI技術日益進步、業務急速擴張，甚至有時形成威脅，微軟對「能否持續使用最新技術」的擔憂在過去2年越來越強烈。

此外，OpenAI和微軟對於AGI定義不盡相同，相較於阿特曼認為AGI已出現輪廓，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）認為，除非這項技術對全球經濟帶來實質性增長，否則任何企業都沒有資格宣稱實現AGI，2030年雙方合約到期前都不太可能實現。

據一名熟悉談判的人士指出，2家公司曾考慮將「AGI條款」改成「ASI條款」，ASI（Artificial Superintelligence）被設定為一種比AGI更強大的超級人工智慧，如此一來，微軟便能延長使用OpenAI新技術的時間，OpenAI也能確保終極技術將與微軟切割。

過去8個月來，雙方談判因「AGI條款」爭議而陷入僵局，也影響到OpenAI結構重組和IPO進度。這場談判牽涉到更廣泛投資人，包括日本軟銀集團（SoftBank Group）的利益，他們預期OpenAI將推動有史以來最大規模IPO、籌措資金。

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根據內部預測，OpenAI預計未來4年將燒掉460億美元，到2029年才可能轉虧為盈。

儘管合約談判卡關，雙方高層仍每天會面協商內容，納德拉有信心不會破局。（編輯：田瑞華）1140626