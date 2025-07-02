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美媒：微軟再裁員9000多人 高達全球人力4%

2025/7/2 23:39
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（中央社西雅圖2日綜合外電報導）「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，美國科技業巨擘微軟（Microsoft）正在裁減多達4%人力，相當於9100人左右。這是自2023年以來微軟最大規模裁員行動。

路透社報導，截至去年6月，微軟在全世界約有22萬8000名職員。微軟並未立即回應置評請求。

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彭博（Bloomberg News）6月報導，微軟正在計劃裁員數千人，特別是在業務部門。微軟5月已宣布一波裁員，影響約6000名職員。

美國企業去年的裁員潮今年再現，各行各業傳出一系列裁員行動，因經濟環境充滿不確定性，業者試圖藉由瘦身來應對。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140702

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