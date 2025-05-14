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重金投資AI同時控制成本 微軟全球裁員約6000人

2025/5/14 11:46
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（中央社紐約13日綜合外電報導）科技巨頭微軟（Microsoft）對雄心勃勃的人工智慧（AI）領域投資數十億美元之際，同時希望控制成本，今天宣布將裁員近3%，約6000名員工。

路透社報導，此次裁員涉及所有層級和地區，可能是微軟2023年裁員1萬人以來規模最大的一次。根據率先披露這項消息的CNBC，微軟1月因績效相關問題解雇少數員工，但新的裁員與此無關。

大型科技公司將人工智慧視為主要的成長引擎，砸重金投資這項新技術之際，著手削減其他方面的成本以保障利潤率。根據媒體報導，為了控制成本並優先發展AI，Google去年解雇數以百計員工。

微軟發言人在郵件中表示：「我們將繼續實施必要的組織變革，以使公司在動態市場中占據最佳優勢，並獲得成功。」

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微軟截至去年6月擁有22萬8000名員工，經常透過裁員來優化專注領域的人力。

數週前微軟公布雲端運算業務Azure成長強於預期，最新季度也交出優異成績，緩解投資人在經濟不確定之際的擔憂。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140514

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