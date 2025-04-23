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彭博：英特爾整頓人力 預計公布裁員20%

2025/4/23 11:01
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（中央社班加羅爾23日綜合外電報導）路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，熟悉內情的人士透露，英特爾預計本週公布裁員計畫，刪減逾20%人力，藉此簡化營運、減少官僚主義造成的效率不彰。

報導指出，這次裁員行動，是英特爾（Intel）重新聚焦於工程導向公司文化的全面性策略一環。

英特爾並未立即回覆路透社置評請求。

而這會是新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）採取的第1項主要行動。陳立武上個月接掌重任，力求讓歷經多年挑戰的英特爾重振輝煌。

英特爾去年8月已大幅縮編，當時表示計劃大砍15%工作機會，相當於1.5萬個職位。

2024年的裁員行動，是英特爾針對本年度100億美元成本削減計畫一環，用以因應居高不下的成本、英特爾PC和數據中心核心部門獲利幅度下滑，以及公司轉向人工智慧（AI）晶片砸下的重金。英特爾在AI領域落後輝達（Nvidia）等競爭對手。

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根據申報文件，截至2024年底，總部位在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾員工人數有10萬8900人。

這家晶片廠預定於24日公布第1季財報。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140423

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