Panasonic全球裁員1萬人 面臨電動車需求放緩挑戰
2025/5/9 19:15（5/9 19:28 更新）
（中央社東京9日綜合外電報導）日本消費性電子產品巨擘Panasonic公司今天宣布，將在全球裁員1萬人，這是公司為了提高營利所做的部分努力。Panasonic也是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的電池供應商。
法新社報導，Panasonic表示，此次裁員主要會在截至明年3月的當前會計年度進行。Panasonic有近23萬名員工，裁員人數約占4%。
Panasonic指出，將仔細審視集團旗下各公司的營運效率，主要是銷售及事務部門，其聲明寫道，「會重新評估實際需要的組織及人員數目」。
這項裁員措施將針對1萬名員工實施，其中日本與海外各占5000人，且會依照各國及各地區的勞動法規執行。
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Panasonic今天提到：「透過當前的管理改革，公司目標是把利潤提高至少1500億日圓。」
Panasonic還談到，公司正面臨「持續變化的商業環境，（例如）電動車需求放緩」。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140509
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