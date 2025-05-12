Gogoro在美轉板續正常交易 不回覆回台上市傳言

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）睿能創意（Gogoro）在4月底獲准由美國那斯達克全球精選市場轉板至美國那斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market），傳出Gogoro有意回台上市，Gogoro今天對此並未直接回覆，表示轉板不會影響營運與股東權益，將繼續維持上市資格，正常進行交易。

Gogoro向記者強調，會以客戶滿意度為優先，專心養好財務體質，穩健地朝向獲利目標前進，實現財務永續。

Gogoro股價在2024年9月中旬跌破1美元，根據資料，那斯達克主管機關在去年10月底發出通知函，告知Gogoro股價在過去連續30個交易日，收盤買入價格低於規定每股最低1美元要求，Gogoro需在180天寬限期內、也就是2025年4月28日止，符合最低股價走勢規定。

Gogoro在4月中旬已提出申請由美國那斯達克全球精選市場轉板至那斯達克資本市場，5月2日公布轉板申請已獲那斯達克主管機關核准。

根據官網新聞稿，那斯達克主管機關同意Gogoro再獲額外180個交易日的寬限期，也就是到10月27日止，恢復最低股價規定，若無法合乎收盤買入價格連續至少10個交易日達到每股1美元或以上的要求，那斯達克主管機關將通知Gogoro解除上市資格。

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Gogoro於8日公布第1季財報，單季營收6362萬美元，年減8.7%，單季毛利率4.9%，較2024年同期6.4%下滑，第1季虧損1856萬美元，較去年同期虧損1312萬美元擴大。

展望今年營運，Gogoro預期公司95%營收來自台灣市場，預估今年營收介於2.95億美元至3.15億美元區間，今年台灣兩輪車市場維持2024年水準。（編輯：張均懋）1140512