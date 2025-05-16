義大利總理：歐盟環保只推電動車是錯誤 讓中國得利

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（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）義大利總理梅洛尼昨天表示，歐盟環境政策僅推動改用電動車是錯誤，此舉只會讓中國得利，因目前電動車市場由中國主導；義大利、捷克與其他15個歐洲國家將推動採行「技術中立」原則，開放使用各種替代性燃料。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）14日在議會答詢時表示，希望歐盟2025下半年能針對輕型汽車規範做出全盤檢討。報導標題稱，梅洛尼認為僅追求轉型使用電動車是錯誤政策，是在助長中國。

梅洛尼曾多次對歐盟環保政策「綠色新政」（Green Deal）提出質疑，她昨天重申，她支持綠色能源轉型，但不應採取有害歐洲工業的意識形態做法，歐盟執委會也已在思考採取更為務實的做法，平衡環境永續和經濟競爭力。

其中針對爭議最多的汽車產業部分，梅洛尼直言，「僅追求轉型使用電動車是一個錯誤，無論從產業或地緣政治角度來看都是如此，如今這個供應鏈基本上由中國控制。」

梅洛尼表示，義大利與捷克正推動汽車燃料「技術中立」（technological neutrality）原則，已獲得其他15個歐洲國家支持，希望開放汽車使用各種有助降低碳排的替代性燃料，不要只侷限使用電力。

梅洛尼說，義大利不是孤軍奮戰，愈來愈多國家支持此一論點，3月在歐洲議會一項結論中，已首度納入「技術中立」主張。

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歐盟規定，今年起各車廠在歐洲販售的新車平均碳排放量須比2021年減少15%，未達標者將面臨每公克二氧化碳95歐元（約3200台幣）的罰款，並依總登記車輛數計算罰款金額。

不過歐盟執委會3月在歐洲車商的壓力下讓步，允許以2025至2027年的平均排放量來判定是否符合規範，而非最初僅以2025年的排放量為標準，讓車商獲得喘息空間。（編輯：陳承功）1140516