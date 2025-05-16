就職將滿週年 民進黨：賴政府民調支持度近6成

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統賴清德將就職滿一週年，民進黨今天公布民調顯示，賴總統的滿意度57.3%，行政院長卓榮泰的滿意度45.3%；顯見總統與行政團隊一年來，在國際局勢變化、中國威脅及國會朝小野大的局面下，帶領台灣穩健前進，無論是內政與國防外交都獲得民眾高度肯定。

民進黨上午由發言人吳崢、韓瑩召開「總統就職週年國政民調公布」 記者會，韓瑩表示，民進黨民調中心調查顯示，賴總統的滿意度來到57.3%，不滿意度則是40.2%；行政院長卓榮泰的滿意度有45.3%，不滿意度為38.3%，滿意度皆高於不滿意度，且賴總統甚至接近6成。

韓瑩指出，民調顯示，自賴總統就任以來，滿意度皆持續維持在5成以上高水準，今年4月全球面臨美國對等關稅政策新變局，總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。

韓瑩說，隨後政府立即站穩腳步、審慎因應，提出5大因應策略與產業支持方案並提出特別條例應對，總統滿意度於5月分隨即回升，並來到新高的57.3%，顯見政府步步為營將危機化為轉機，開創新局獲得民眾肯定。

針對政府宣示國防改革決心，民調也顯示，有64.5%表示滿意、31.1%表示不滿意；政府表示中國為反滲透法定義的境外敵對勢力，並提出17項因應策略等維護主權方面，民調顯示63.9%民眾表示滿意，32.6%表示不滿意；政府成立全社會防衛韌性委員會，民調顯示58.4%表達滿意，31.3%表示不滿意。

就年齡層分析，民調顯示，20至29歲的民眾對國防事務、全社會防衛韌性，分別有74.4%及73.9%的支持度，顯示特別是青年族群，對政府強化國防、安全韌性及維護主權部分，有高度共識。對於政府推動外交，民調顯示60.6%表示滿意，34.2%表示不滿意；處理兩岸政策方面，民調顯示56.3%表示滿意，37.7%表示不滿意。

吳崢指出，民眾對賴總統宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定，其中，卓內閣推動擴大免費癌症篩檢的支持度高達91.7%，補助健檢年齡提早至30歲的支持度也達72.7%；其次是落實「居住正義」，政府所推行的擴大租金補貼照顧，得到民眾72.7%支持肯定。

青年減壓部分，民調顯示，擴大免稅族群等政策獲得78.5%民眾支持，青年海外圓夢計畫得到69%民眾支持，成立運動部的政見也獲得民眾59.7%支持。

吳崢表示，政府各項政策的逐步落實，從民調的數據呈現，與民眾迫切相關的健康及青年照顧等政策，都讓民眾很有感。

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行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，編列新台幣4100億元特別預算。吳崢指出，針對其中「編列1500億元強化國土安全韌性」，調查顯示有64.9%支持、27.5%不支持、7.5%無意見；以年齡層來看20至39歲民眾，有超過7成的支持度。

至於編列1000億元撥補台電，吳崢表示，調查顯示有51.9%支持、41.9%不支持、6.1%無意見，顯示有超過半數民眾認為，電價對於產業生產及民生物價波動具有直接影響，認為應該儘快撥補。（編輯：林克倫）1140516