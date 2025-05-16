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5月電子期金融期齊漲

2025/5/16 13:59
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（中央社台北16日電）台北股市今天上漲113.44點，收21843.69點。5月電子期收1188.60點，上漲3.05點，逆價差2.57點；5月金融期收2095.40點，上漲28.60點，逆價差5.04點。

5月電子期以1188.60點作收，上漲3.05點，成交355口。6月電子期以1186點作收，上漲4.80點，成交14口。

電子現貨以1191.17點作收，上漲2.49點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差2.57點。

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5月金融期以2095.40點作收，上漲28.60點，成交339口。6月金融期以2083.40點作收，上漲28.40點，成交15口。

金融現貨以2100.44點作收，上漲32.11點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差5.04點。實際收盤價以期交所公告為準。1140516

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